Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Собослаи: готов умереть на поле в матче с «ПСЖ», мы приложим максимум усилий

Собослаи: готов умереть на поле в матче с «ПСЖ», мы приложим максимум усилий
Хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Встреча состоится на «Энфилде» во вторник, 14 апреля. В первой игре в Париже мерсисайдцы потерпели поражение со счётом 0:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Мы приложим максимум усилий с первой и до девяностой минуты — а если потребуется, то и дольше. Я готов умереть на поле завтра: это для меня принципиально важно, ведь мы проделали огромную работу ради этого матча.

Игра на «Энфилде» непредсказуема — здесь может произойти всё что угодно. Этот матч будет кардинально отличаться от первого, и наша тактика тоже изменится.

Наша главная задача — выложиться полностью. Если в конце игры каждый сможет с уверенностью сказать, что сделал всё возможное, это поможет сохранить боевой дух: мы будем знать, что отдали все силы. И если каждый выполнит свою задачу, перед нами откроются новые, значительные возможности», — приводит слова Собослаи BBC.

