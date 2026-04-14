Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Глава ФВВСР Мазепин: я бы уволил всю сборную России по футболу, играть так — оскорбительно

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин раскритиковал сборную России по футболу.

«Мне доверили заниматься водными видами спорта. Если говорить не с точки зрения допуска, то я как гражданин и болельщик смотрел матч сборной России по футболу с Мали. Для меня это нонсенс — играть 0:0 с такой командой. Футбол — высокооплачиваемый вид спорта, министерство выделяет на него много денег. Если бы это были мои подопечные, я бы точно уволил всех этих футболистов и отправил бы юношей на этот матч. Раньше по бизнес-делам я много времени проводил в Африке и знаю, что за страна Мали. И так играть с этой сборной — просто оскорбительно для российских болельщиков.

Знаю, что сегодня существует решение министра спорта ужесточить лимит на легионеров. Но я бы вообще убрал всех — смысла в этом нет. Мы можем приглашать иностранных тренеров, пусть делятся опытом. Но зачем нам приглашать иностранных игроков, которые играют здесь сезон, а потом уезжают?» — сказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

