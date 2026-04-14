Кордоба: хватит уже недооценивать «Краснодар». Мы будем бороться до самого конца

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался после встречи 24‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», которая завершилась в Санкт‑Петербурге со счётом 1:1. Футболист отметил, что команда будет бороться до конца сезона, несмотря на сложный график и ограниченный состав.

— У «Краснодара» впереди непростой график, а скамейка не очень глубокая. Насколько команда готова к тяжёлой концовке?

— Нам постоянно задают подобного рода вопросы — готовы мы или не готовы. Мне кажется, хватит уже нас недооценивать. Мы будем бороться до самого конца. А по окончании сезона посмотрим — выиграем или нет.

— В туре шесть ничьих, при этом аутсайдер «Сочи» победил ЦСКА в Москве. Видели когда‑нибудь такое?

— Если «Сочи» победил, значит, он это заслужил проделанной работой и сейчас может насладиться победой, — сказал Кордоба «Матч ТВ».

После 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 53 очками, опережая «Зенит» на одно очко.