Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кордоба: хватит уже недооценивать «Краснодар». Мы будем бороться до самого конца

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался после встречи 24‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», которая завершилась в Санкт‑Петербурге со счётом 1:1. Футболист отметил, что команда будет бороться до конца сезона, несмотря на сложный график и ограниченный состав.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

— У «Краснодара» впереди непростой график, а скамейка не очень глубокая. Насколько команда готова к тяжёлой концовке?
— Нам постоянно задают подобного рода вопросы — готовы мы или не готовы. Мне кажется, хватит уже нас недооценивать. Мы будем бороться до самого конца. А по окончании сезона посмотрим — выиграем или нет.

— В туре шесть ничьих, при этом аутсайдер «Сочи» победил ЦСКА в Москве. Видели когда‑нибудь такое?
— Если «Сочи» победил, значит, он это заслужил проделанной работой и сейчас может насладиться победой, — сказал Кордоба «Матч ТВ».

После 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 53 очками, опережая «Зенит» на одно очко.

