«Образцовая работа Левникова». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Локо» с «Динамо» Мх

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Кирилла Левникова на матче 24-го тура Мир РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Махачкала (1:1).

«Образцовая работа Левникова. Хотя и игра была несложная. Главное тут было не ошибиться — Левников так и сделал. Была только сложная ситуация на 61-й минуте, когда арбитр назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» и показал жёлтую карточку Ньямси за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. Кажется, что всё легко, но если бы Левников не поменял позицию и просто двинулся вперёд, то мог бы и не увидеть.

На 18-й минуте Левников верно не назначил 11-метровый в ворота «Динамо» за ненаказуемую руку. Мяч вылетел из-под игроков и попал в руку, которая находилась в естественном положении», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.