Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Образцовая работа Левникова». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Локо» с «Динамо» Мх

Комментарии

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Кирилла Левникова на матче 24-го тура Мир РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Махачкала (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63'     1:1 Монтес – 87'    

«Образцовая работа Левникова. Хотя и игра была несложная. Главное тут было не ошибиться — Левников так и сделал. Была только сложная ситуация на 61-й минуте, когда арбитр назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» и показал жёлтую карточку Ньямси за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. Кажется, что всё легко, но если бы Левников не поменял позицию и просто двинулся вперёд, то мог бы и не увидеть.

На 18-й минуте Левников верно не назначил 11-метровый в ворота «Динамо» за ненаказуемую руку. Мяч вылетел из-под игроков и попал в руку, которая находилась в естественном положении», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Интересно, что в моменте с удалением у «Зенита» увидел Карасёв». Судейство в туре РПЛ
Эксклюзив
«Интересно, что в моменте с удалением у «Зенита» увидел Карасёв». Судейство в туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android