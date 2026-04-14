Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Клуб Манчини «Аль-Садд» стал чемпионом Катара в 19-й раз; для тренера это 15-й титул
«Аль-Садд» выиграл чемпионат Катара, став победителем турнира в 19-й раз в своей истории. Команда тренера Роберто Манчини обеспечила себе титул за один тур до завершения сезона после того, как «Аль-Шамал» уступил «Катару» со счётом 0:2. В итоге «Аль-Садд» набрал 42 очка в 21 матче, в то время как у «Аль-Шамала» 37 очков.

Этот успех стал для клуба из Дохи третьим подряд. Для Манчини это 15-й титул в тренерской карьере. Он возглавил «Аль-Садд» в ноябре 2025 года, подписав контракт на 2,5 года.

Роберто Манчини ранее добивался успехов с различными клубами. С «Фиорентиной» он выиграл Кубок Италии в сезоне-2000/2001. Наиболее успешный этап его карьеры пришёлся на работу с миланским «Интером», где он завоевал три чемпионских титула подряд (сезоны-2005/2006, 2006/2007, 2007/2008), два Кубка Италии (2004/2005, 2005/2006) и два Суперкубка Италии (2005, 2006). С «Манчестер Сити» Манчини стал чемпионом Англии в сезоне-2011/2012 и обладателем Кубка Англии (2010/2011). Также он выиграл Кубок Турции с «Галатасараем» в сезоне-2013/2014.

Специалист также возглавлял санкт-петербургский «Зенит» с 1 июня 2017 года по начало 2018 года.

Также Манчини был признан лучшим тренером чемпионата Италии в 2008 году (премия «Золотая скамья») и включён в Зал славы итальянского футбола.

