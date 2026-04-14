Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Аргентине начался новый судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны — Reuters

Комментарии

В Аргентине стартовал новый судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны, сообщает Reuters. Семи членам его медицинской команды предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Это происходит почти через год после того, как предыдущее дело было прекращено из-за несостоявшегося судебного разбирательства. Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от сердечного приступа во время восстановления после операции на головном мозге.

В суде будут заслушаны показания почти 100 свидетелей. Судебное разбирательство касается халатности медицинской команды, которая могла привести к смерти чемпиона мира 1986 года. Медицинская команда отрицает любые правонарушения.

Первый судебный процесс был прекращён спустя два месяца после начала в марте прошлого года из-за отставки одной из судей. На первом процессе были представлены различные доказательства, включая фотографии и видеозаписи. Свидетельские показания давали дети Марадоны и его бывшая жена Клаудия Вильяфане.

Прокуроры утверждали, что медицинские работники нарушили протоколы лечения, а дом, где проходила реабилитация Марадоны, представлял собой «театр ужаса» без необходимого ухода. Защита настаивала на том, что смерть была неизбежной из-за давних проблем со здоровьем Марадоны. Обвинения в халатности возникли в 2021 году после назначения медицинской комиссии для расследования его смерти. Комиссия заключила, что медицинская команда действовала «ненадлежащим, некомпетентным и безрассудным образом». В случае признания виновными подсудимым грозит тюремное заключение сроком от восьми до 25 лет.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android