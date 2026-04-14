«Вера ещё остаётся». Игрок «Сочи» Кравцов — о борьбе за выживание в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал турнирное положение своей команды после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Сочинцы добыли сенсационную победу в Москве со счётом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти. «Сочи» по-прежнему остаётся на последнем месте в РПЛ, но теперь в активе команды 12 очков.

«До зоны стыков у нас ещё много очков, несмотря на победу над ЦСКА. Будем двигаться от игры к игре, и надеюсь, что что-то да зацепим. Вера в команде ещё остаётся. Если будем побеждать и дальше, может, что-то и получится», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.