Арбитр Федотов: не проблема судьи, что ЦСКА проиграл. Не надо притягивать «левый пенальти»

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.

«Самый обсуждаемый момент — пенальти в ворота ЦСКА на девятой минуте. Многие не поняли, за что его вообще назначили. Мяч при подаче в штрафную летел в зону двух игроков — те двигались, чтобы занять позицию. Мяч прилетел в зону, и игрок ЦСКА совершил фол по неосторожности — наступил на голеностоп игроку «Сочи» и таким образом повлиял на него, помешав выпрыгнуть и сыграть головой. Здесь три ключевых фактора: первое — мяч летел в эту зону; второе — два игрока боролись за позицию и находились в движении, подстраивались под мяч и оба на него смотрели; третье — было влияние на игрока нападения со стороны защитника.

Если бы мяч не долетел до зоны борьбы или перелетел её, игроки не могли бы бороться за мяч и произошёл наступ, то никто бы ничего не назначил. Люди путают произошедшее с такими моментами. Цыганок не мог всего увидеть, потому что мяч находился вверху и он смотрел туда плюс следил за локтями. VAR позвал арбитра к монитору, тот посмотрел повтор и верно назначил 11-метровый. Не проблема Цыганка, что ЦСКА проиграл. И притягивать «левый пенальти» тут не надо. По рекомендациям департамента это 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.