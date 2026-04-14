Денис Попов покинул пост главного тренера новороссийского «Черноморца»

Футбольный клуб «Черноморец» и тренер Денис Попов прекратили сотрудничество, сообщает пресс-служба команды.

«Мы благодарим Дениса Александровича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере и в жизни», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Попов, которому 47 лет, возглавлял «Черноморец» с 29 января. Под его руководством команда провела семь матчей в Лиге Pari (Первой лиге), одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. В результате «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице с 29 очками после 28 туров.

Ранее Попов работал главным тренером в клубах «Уфа», «Муром» и СКА из Ростова-на-Дону. В период своей игровой карьеры он выступал за «Черноморец», «Кубань», «Торпедо», минское «Динамо», «Спартак» из Нальчика, «Химки» и ЦСКА. С армейцами Попов стал чемпионом России в 2003 году и двукратным обладателем Кубка страны — в 2002 и 2005 годах.