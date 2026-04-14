Главная Футбол Новости

Гендиректор «Черноморца» Гордиюк рассказал, кто будет новым главным тренером команды

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Константин Гордиюк рассказал, кто возглавит команду после увольнения главного тренера Дениса Попова. По его словам, пост тренера в ближайших матчах будет занимать Эдуард Саркисов.

— На данный момент команду к очень сложному тройнику будет готовить Саркисов.

— А если говорить о тренере на постоянной основе?
— С увольнения Попова прошло меньше часа. Пока я склоняюсь к Саркисову. Поиск ведётся постоянно, но сейчас Саркисов — оптимальный вариант. Он прекрасно знает команду, работал с Евсеевым. Он работал с начала сезона и знает каждого футболиста. Что-то ломать сейчас бессмысленно, — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Попов, которому 47 лет, возглавлял «Черноморец» с 29 января. Под его руководством команда провела семь матчей в Лиге Pari (Первой лиге), одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. В результате «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице с 29 очками после 28 туров.

