Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Акрон» — «Динамо»

Комментарии

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Игоря Капленкова на матче 24-го тура Мир РПЛ «Акрон» — «Динамо» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'     0:2 Гомес – 33'     1:2 Лончар – 42'     2:2 Беншимол – 88'     2:3 Тюкавин – 90+5'    

«Двоякое ощущение от работы Капленкова — неуверенно он выглядел. Видна проблема в выборе позиции при позиционных атаках — очень сваливался на осевую линию, хотя при его скорости можно было ломать диагональ. Это типичная ошибка арбитров ФНЛ. В одном эпизоде столкнулся с игроками, мяч перебегал.

При этом на 19-й минуте Капленков уверенно назначил 11-метровый в ворота «Акрона» за игру рукой. Эшковал выпрыгнул, пытался сыграть в мяч головой, выставил руку, и мяч в неё попал. Рука увеличивала площадь тела.

На 54-й минуте Капленков не показал жёлтую Скопинцеву за наступ. Здесь ответственен первый ассистент Стипиди, в чьей зоне это произошло. Он видел эпизод, смотрел на ноги и должен был помочь Капленкову.

На 85-й минуте Капленков находился в открытой позиции, смотрел на единоборства в штрафной и видел, что Зайдензаль выставил руку и попал по лицу игроку «Акрона». Это нарушение, надо было самостоятельно назначать 11-метровый и показывать жёлтую карточку. Капленков сделал всё это после вмешательства VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

