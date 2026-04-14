Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Это просто позор». Директор «Униона» — о сексистских высказываниях в адрес Мари-Луизе Эты

Директор «Униона» Хорст Хельдт прокомментировал сексистские высказывания в адрес Мари-Луизе Эты, назначенной исполняющим обязанности тренера команды. 34-летняя специалистка стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги и среди топ-5 лиг Европы.

«Лично с ней я ещё не говорил об этом. Да, я в курсе ситуации, но отказываюсь читать или даже обращать внимание на подобную чепуху — для меня всё сводится к вопросу лидерского качества. Мы на 100% уверены в Луизе — абсолютно убеждены в ней. Просто возмутительно, что нам приходится сталкиваться с этим сейчас.

Речь идёт о по‑настоящему компетентном лидере. И знайте: все в «Унионе», будь то болельщики на трибунах или члены клуба, полностью поддерживают это решение и сделают всё возможное, чтобы подобные обсуждения больше не возникали. Это просто позор», — приводит слова Хельдта официальный аккаунт клуба в соцсети Х.

12 апреля 34-летняя Мари-Луизе Эта была назначена на пост главного тренера берлинского «Униона». На своём посту Эта сменила 54-летнего Штеффена Баумгарта, который руководил командой с января текущего года. Ранее Мари-Луизе Эта работала с молодёжной командой «Униона» до 19 лет.

Материалы по теме
Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля
Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля
