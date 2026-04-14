Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Марокко 18 сенегальских болельщиков получили тюремные сроки за беспорядки — L’Équipe

В Марокко 18 сенегальских болельщиков получили тюремные сроки за беспорядки — L’Équipe
Комментарии

Апелляционный суд в Марокко оставил в силе приговор 18 болельщикам сборной Сенегала, осуждённым за беспорядки во время финального матча Кубка африканских наций с командой Марокко, сообщает L’Équipe. Инцидент произошёл 18 января, когда болельщики были задержаны за акты насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, повреждение спортивного инвентаря и метание предметов.

На первом этапе судебного разбирательства девять сенегальцев получили один год тюремного заключения и штраф в размере 5 тыс. марокканских дирхамов (около € 460). Шесть болельщиков были приговорены к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 2 тыс. дирхамов (€ 184), трое — к трём месяцам заключения и штрафу в 1 тыс. дирхамов (€ 92). Обвиняемые оспорили решение суда 13 апреля, однако оно осталось в силе.

В результате инцидента Африканская конфедерация футбола (CAF) присудила сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче, победителем турнира была объявлена сборная Марокко. Результат игры (0:0, 1:0 доп. вр.) был отменён, так как игроки сборной Сенегала покинули поле более чем на 10 минут. В компенсированное время второго тайма после видеопросмотра был отменён гол сенегальских футболистов, а затем назначен пенальти в их ворота. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав в знак протеста увёл команду с поля. Через 15 минут футболисты вернулись, и вратарь Эдуард Менди поймал мяч после удара с 11-метровой отметки. В дополнительное время сенегалец Пап Гейе забил гол. Федерация футбола Сенегала оспорила решение CAF в Спортивном арбитражном суде.

Материалы по теме
Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля
Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android