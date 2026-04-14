В Марокко 18 сенегальских болельщиков получили тюремные сроки за беспорядки — L’Équipe

Апелляционный суд в Марокко оставил в силе приговор 18 болельщикам сборной Сенегала, осуждённым за беспорядки во время финального матча Кубка африканских наций с командой Марокко, сообщает L’Équipe. Инцидент произошёл 18 января, когда болельщики были задержаны за акты насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, повреждение спортивного инвентаря и метание предметов.

На первом этапе судебного разбирательства девять сенегальцев получили один год тюремного заключения и штраф в размере 5 тыс. марокканских дирхамов (около € 460). Шесть болельщиков были приговорены к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 2 тыс. дирхамов (€ 184), трое — к трём месяцам заключения и штрафу в 1 тыс. дирхамов (€ 92). Обвиняемые оспорили решение суда 13 апреля, однако оно осталось в силе.

В результате инцидента Африканская конфедерация футбола (CAF) присудила сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче, победителем турнира была объявлена сборная Марокко. Результат игры (0:0, 1:0 доп. вр.) был отменён, так как игроки сборной Сенегала покинули поле более чем на 10 минут. В компенсированное время второго тайма после видеопросмотра был отменён гол сенегальских футболистов, а затем назначен пенальти в их ворота. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав в знак протеста увёл команду с поля. Через 15 минут футболисты вернулись, и вратарь Эдуард Менди поймал мяч после удара с 11-метровой отметки. В дополнительное время сенегалец Пап Гейе забил гол. Федерация футбола Сенегала оспорила решение CAF в Спортивном арбитражном суде.