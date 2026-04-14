Главная Футбол Новости

Фюллькруг покинет «Милан» и вернётся в «Вест Хэм» в июне — Романо

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Никлас Фюллькруг в июне покинет «Милан», за который выступает на правах аренды. Клуб не воспользуется пунктом о выкупе за € 5 млн. Фюллькруг вернётся в «Вест Хэм», а затем снова покинет клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Контракт игрока с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2028 года. Никлас Фюллькруг в начале января 2026 года перешёл в миланский клуб на правах аренды из «Вест Хэм Юнайтед» с возможностью выкупа. В Серии А нападающий принял участие в 16 матчах за «Милан», на его счету один гол.

Форвард прошёл через молодёжную академию «Вердера» и начал свою карьеру в Германии, выступая за «Гройтер Фюрт», «Нюрнберг» и «Ганновер 96», прежде чем вернулся в «Вердер» в 2019 году. Летом 2023 года он подписал контракт с дортмундской «Боруссией», где провёл 42 матча и забил 15 голов за сезон, три из которых были забиты в Лиге чемпионов. В этом турнире Фюллькруг также вышел в стартовом составе в финале с «Реалом». После «Боруссии» немецкий нападающий перешёл в Премьер-лигу, присоединившись к «Вест Хэм Юнайтед».

