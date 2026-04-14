Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»

Комментарии

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Алексея Сухого на матче 24-го тура Мир РПЛ «Ростов» — «Спартак» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

«Сложный матч для Сухого, базовая оценка тут 8,5. Напряжённая игра, чувствовалось, что чуть упустишь — и что-то произойдёт.

Сложная ситуация на 38-й минуте, когда в штрафной «Спартака» упал Роналдо. Понять, что произошло, можно только с одного ракурса. Изначально по всем движениям складывалось ощущение, что Джику сыграл в мяч. И только на нижней центральной камере видно, что в мяч сыграл Роналдо, а дальше случилась накладка. Сухой назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через VAR. Сложный эпизод, обзор арбитру перекрывал защитник. Первый ассистент тоже не мог увидеть — ему корпусом мешал Роналдо. Не стал снижать за этот эпизод оценку Сухому, хоть он и ходил к монитору», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

