Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Алексея Сухого на матче 24-го тура Мир РПЛ «Ростов» — «Спартак» (1:1).

«Сложный матч для Сухого, базовая оценка тут 8,5. Напряжённая игра, чувствовалось, что чуть упустишь — и что-то произойдёт.

Сложная ситуация на 38-й минуте, когда в штрафной «Спартака» упал Роналдо. Понять, что произошло, можно только с одного ракурса. Изначально по всем движениям складывалось ощущение, что Джику сыграл в мяч. И только на нижней центральной камере видно, что в мяч сыграл Роналдо, а дальше случилась накладка. Сухой назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через VAR. Сложный эпизод, обзор арбитру перекрывал защитник. Первый ассистент тоже не мог увидеть — ему корпусом мешал Роналдо. Не стал снижать за этот эпизод оценку Сухому, хоть он и ходил к монитору», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.