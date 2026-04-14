Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Агент Головина оценил вероятность участия игрока в матче «Монако» — «Осер»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, оценил вероятность участия игрока в матче 30-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «Осер». Головин пропустил матч 29-го тура чемпионата Франции с «Парижем». В этой игре монегаски уступили со счётом 1:4.

«Монако» делает всё, чтобы Александр участвовал в игре с «Осером». Посмотрим, сыграет ли. Не делаем никаких прогнозов, но все очень надеются, что Александр появится на поле», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

