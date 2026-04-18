Начало мультикаста матчей 30-го тура Бундеслиги

18 апреля в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, стартующих в указанный слот.
В 16:30 мск начнутся следующие игры:
«Вердер» — «Гамбург»;
«Унион» — «Вольфсбург»;
«Байер» — «Аугсбург»;
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд.
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
Самые дорогие футболисты: