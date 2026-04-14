Гришин прокомментировал исход матча 24-го тура РПЛ «Акрон» — «Динамо»
Поделиться
Известный российский экс-футболист Александр Гришин высказался по итогам матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Динамо». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу московского клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20' 0:2 Гомес – 33' 1:2 Лончар – 42' 2:2 Беншимол – 88' 2:3 Тюкавин – 90+5'
«Динамо» в первом тайме играло неплохо. Что с ними случилось во втором — непонятно. «Акрон» перехватил инициативу, играл прилично. Даже замены Гусева не помогали», — сказал Александр Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, московское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету бело-голубых 34 очка за 24 тура. «Акрон» идёт на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2026
-
12:40
-
12:25
-
12:21
-
12:14
-
12:05
-
11:56
-
11:51
-
11:33
-
11:15
-
11:11
-
11:05
-
11:04
-
10:56
-
10:50
-
10:45
-
10:42
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:05
-
09:57
-
09:46
-
09:45
-
09:31
-
09:24
-
09:15
-
09:15
-
09:05
-
08:30
-
08:20
-
08:05
-
08:00
-
07:55
-
07:00
-
06:39