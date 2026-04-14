Гришин прокомментировал исход матча 24-го тура РПЛ «Акрон» — «Динамо»

Известный российский экс-футболист Александр Гришин высказался по итогам матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Динамо». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу московского клуба.

«Динамо» в первом тайме играло неплохо. Что с ними случилось во втором — непонятно. «Акрон» перехватил инициативу, играл прилично. Даже замены Гусева не помогали», — сказал Александр Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, московское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету бело-голубых 34 очка за 24 тура. «Акрон» идёт на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.