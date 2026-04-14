Мбаппе: играть за «Реал» для меня как подарок от бога

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился своими ощущениями от игры за клуб.

«Играть за «Реал» для меня как подарок от бога. Это шанс жить своей страстью: участвовать в лучших матчах, быть в величайшем клубе мира. Я бесконечно благодарен за то, что могу выходить на поле и каждое утро заниматься делом, которое делает меня счастливым.

Особенно волнительно находиться на стадионе «Сантьяго Бернабеу» — чувствовать, что ступаешь на одну из лучших площадок планеты, в стране, которая по праву входит в число футбольных лидеров мира.

Моя игра эволюционировала. Вначале всё кажется проще: ты сосредоточен на самовыражении. Со временем осознаёшь: футбол — это не только мяч. Это команда, настойчивость, ответственность. Таланта уже недостаточно — ключевое значение имеет согласованность действий на поле», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.

Завтра, 15 апреля, мадридский «Реал» встретится с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра завершилась победой мюнхенцев со счётом 2:1.