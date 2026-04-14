Спортивный юрист объяснил, почему игроки из ЕАЭС не будут считаться легионерами в РПЛ

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, почему игроки из Евразийского экономического союза не будут считаться легионерами в Мир РПЛ.

«Не нужно делать никаких выводов, исходя из наименований в приказе, поскольку этот приказ является, по сути, реферальным и ссылается на уже существующий приказ 2023 года. Это не самостоятельный документ, а лишь акт, вносящий изменения в другие правовые акты. В документе 2023 года чётко указано, что легионеры — это игроки, не имеющие права выступать за сборную России, за исключением футболистов-граждан стран ЕАЭС. Ничего не изменилось: это фальстарт прессы, которая не разобралась и начала волноваться», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.