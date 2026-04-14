Павел Погребняк: шансов для «Барселоны» не вижу, а для «Ливерпуля» не всё потеряно
Комментарии

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал предстоящие ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Вопрос с «Ливерпулем» ещё открыт, а в другой паре всё решено. Думаю, у «Барселоны» мало шансов с «Атлетико». Для меня вообще «Атлетико» и «Бавария» — фавориты Лиги чемпионов. Отыграться в Мадриде с 0:2 в отсутствие Рафиньи почти невозможно. Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер, и это по делу. «Атлетико» должен быть в полуфинале. Шансов для «Барселоны» не вижу, а для «Ливерпуля» не всё потеряно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 14 апреля, ответные матчи сыграют пары «Ливерпуль» — «ПСЖ» и «Атлетико» — «Барселона». Завтра, 15 апреля, состоятся матчи между командами «Арсенал» — «Спортинг» и «Бавария» — «Реал».

