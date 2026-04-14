Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гусев оценил игру форвардов «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ с «Акроном»

Гусев оценил игру форвардов «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ с «Акроном»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о нападающих своей команды после победы в матче 24-го тура чемпионата России с «Акроном» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'     0:2 Гомес – 33'     1:2 Лончар – 42'     2:2 Беншимол – 88'     2:3 Тюкавин – 90+5'    

— Насколько выход Константина Тюкавина изменил игру?
— Сегодня оба наших форварда здорово сыграли – и Ваня Сергеев, и Костя Тюкавин. Они всегда очень качественно исполняют свою работу и делают то, что от них требуется. Костя забил победный гол, Ваня хорошо отработал на команду, имел моменты, но ему чуть не подфартило. Оба молодцы, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. В следующем туре команда сыграет с «Пари НН».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android