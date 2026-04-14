Гусев оценил игру форвардов «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ с «Акроном»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о нападающих своей команды после победы в матче 24-го тура чемпионата России с «Акроном» (3:2).

— Насколько выход Константина Тюкавина изменил игру?

— Сегодня оба наших форварда здорово сыграли – и Ваня Сергеев, и Костя Тюкавин. Они всегда очень качественно исполняют свою работу и делают то, что от них требуется. Костя забил победный гол, Ваня хорошо отработал на команду, имел моменты, но ему чуть не подфартило. Оба молодцы, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. В следующем туре команда сыграет с «Пари НН».