Гусев оценил игру форвардов «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ с «Акроном»
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о нападающих своей команды после победы в матче 24-го тура чемпионата России с «Акроном» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20' 0:2 Гомес – 33' 1:2 Лончар – 42' 2:2 Беншимол – 88' 2:3 Тюкавин – 90+5'
— Насколько выход Константина Тюкавина изменил игру?
— Сегодня оба наших форварда здорово сыграли – и Ваня Сергеев, и Костя Тюкавин. Они всегда очень качественно исполняют свою работу и делают то, что от них требуется. Костя забил победный гол, Ваня хорошо отработал на команду, имел моменты, но ему чуть не подфартило. Оба молодцы, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.
На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. В следующем туре команда сыграет с «Пари НН».
