В «Родине» опровергли интерес к Артёму Дзюбе

Спортивный и операционный директор «Родины» Алексей Зинин опроверг информацию о возможном переходе нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в клуб. Ранее появились сообщения о том, что форвард может продолжить карьеру в столичном клубе, если он выйдет в Мир Российскую Премьер-Лигу.

«Артём — сильнейший российский форвард последнего десятилетия, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провёл 22 матча, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня.