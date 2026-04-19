Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Лион: прямая трансляция матча 30-го тура Лиги 1 по футболу 2025/2026 начнется в 21:45

«ПСЖ» — «Лион»: прямая видеотрансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 19 апреля, в 21:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 30-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
0:1 Эндрик – 6'     0:2 Морейра – 18'     1:2 Кварацхелия – 90+4'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android