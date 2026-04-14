Губерниев: не один Мазепин оскорблён в чувствах, но российским футболистам тоже сложно

Известный спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина, который раскритиковал сборную России по футболу.

«Дмитрий Аркадьевич как человек, который приносит большую пользу российскому спорту, был обескуражен игрой сборной, как и многие болельщики. Естественно, от футболистов мы ожидали другого. Опять же, есть вторая сторона медали — крайне сложно играть товарищеские матчи и никак не участвовать ни в каких турнирах пятый год. Откуда черпать мотивацию? Футболистам тоже сложно. Однако с учётом того внимания, зарплат, вклада в футбол со стороны государства и людей, которые платят налоги… Давайте мы скажем и откровенно — футбол в России существует на деньги россиян. Хочется, чтобы футболисты чувствовали ответственность и, несмотря на отсутствие официальных матчей, показывали максимум в результатах с соперниками в товарищеских матчах.

Думаю, не один Мазепин оскорблён в своих чувствах. Тем не менее хочу дать шанс футболистам, что будут ещё матчи и соперники, чтобы порадовать страну. Это касается не только спортсменов, но и тренеров. Ведь за результат отвечает Карпин со своим тренерским штабом. Было бы странно разогнать футболистов и оставить тренера. Если выгнать, то всех, но это уже слишком радикально», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.