«ПСЖ» — «Лион»: во сколько начало матча 30-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 30-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре команда Луиса Энрике победила «Тулузу» со счётом 3:1. В следующем матче Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Нантом» (22 апреля). В прошедшем туре «львы» обыграли «Лорьян» со счётом 2:0. В следующей игре чемпионата «Лион» встретится с «Осером» (25 апреля).

