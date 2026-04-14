Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал практику благодарности судьям в низших лигах РФ

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о ситуации с благодарностью судьям в низших лигах российского футбола.

— На сайте Sports.ru недавно был опубликован материал о деле «Торпедо», в котором экс-руководитель российского клуба, пожелавший остаться анонимным, заявил, что до сих пор существует практика благодарности судьям. Не подкупа, а благодарности за лояльность. Действительно ли такая практика существует по сегодняшний день? Есть ли понимание, как это можно искоренить?

— Да, читал эту историю. Мы часто проводим встречи с руководителями клубов во всех лигах. Буквально недавно была встреча с руководителями клубов Леон-Второй лиги Б. На ней я говорил, что тот процесс, который сейчас реализуется силовиками в отношении арбитров, — это только начало. Потому что судьи здесь — всего лишь исполнители. Заказчиками являются другие люди. И далее, насколько я понимаю, будет продолжение этого процесса как раз над теми, кто считал именно так, как тот бывший руководитель клуба. Нигде и ничего не скроется, не останется без внимания.

— Любопытно, откуда это пошло? Где начало?

— Не знаю. Знаю точно, что это нужно менять. Мы недавно встречались с Павлом Каманцевым. Скажу так: есть целая методичка по тому, какие примеры являются наказуемыми. Там расписано всё. Благодарность судьям за честную игру — это уже наказуемое деяние.

Мы эти методички уже разослали всем руководителям клубов, чтобы они понимали, какое их действие или попытка к действию к чему может привести. Такая профилактическая работа проведена. Дальше вопрос реакции, — приводит слова Измайлова Legalbet.