«Ливерпуль» — «ПСЖ»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей между «ПСЖ» и «Ливерпулем»:

08.04.2026. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:0;

11.03.2025. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 0:1 (1:4 пен.);

05.03.2025. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 0:1;

28.11.2018. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:1;

18.09.2018. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 3:2.

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.

