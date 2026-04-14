Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед 1/4 финала Лиги чемпионов 14 апреля 2026

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей между «ПСЖ» и «Ливерпулем»:

  • 08.04.2026. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:0;
  • 11.03.2025. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 0:1 (1:4 пен.);
  • 05.03.2025. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 0:1;
  • 28.11.2018. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 2:1;
  • 18.09.2018. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «ПСЖ» — 3:2.

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей победили «Галатасарай» со счётом 4:1.

