«Атлетико» — «Барселона»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей между «Барселоной» и «Атлетико»:

08.04.2026. Лига чемпионов. «Барселона» — «Атлетико» — 0:2;

04.04.2026. Ла Лига. «Атлетико» — «Барселона» — 1:2;

03.03.2026. Кубок Испании. «Барселона» — «Атлетико» — 3:0;

12.02.2026. Кубок Испании. «Атлетико» — «Барселона» — 4:0;

02.04.2025. Кубок Испании. «Атлетико» — «Барселона» — 0:1.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

