Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Погребняк: после гола Вендела «Краснодару» появилась надежда, что футболисты «Зенита» живы

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой сине-бело-голубые встречались с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Довольно странная игра. «Зенит» наконец прибавил. Ребята хотя бы забегали, включились, показали эмоции. Даже после гола Вендела появилась какая-то надежда, что футболисты «Зенита» живы. Это классно. «Зенит» после удаления заиграл ещё лучше, а «Краснодар» почему-то наоборот. Осталось шесть финалов. Шансы равны, у всех есть соперники, которые захотят отобрать очки. Всё очень непредсказуемо. В очередной раз всё решится в последнем туре», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Павел Погребняк: шансов для «Барселоны» не вижу, а для «Ливерпуля» не всё потеряно
