Погребняк: после гола Вендела «Краснодару» появилась надежда, что футболисты «Зенита» живы

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой сине-бело-голубые встречались с «Краснодаром» (1:1).

«Довольно странная игра. «Зенит» наконец прибавил. Ребята хотя бы забегали, включились, показали эмоции. Даже после гола Вендела появилась какая-то надежда, что футболисты «Зенита» живы. Это классно. «Зенит» после удаления заиграл ещё лучше, а «Краснодар» почему-то наоборот. Осталось шесть финалов. Шансы равны, у всех есть соперники, которые захотят отобрать очки. Всё очень непредсказуемо. В очередной раз всё решится в последнем туре», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.