Погребняк: после гола Вендела «Краснодару» появилась надежда, что футболисты «Зенита» живы
Поделиться
Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой сине-бело-голубые встречались с «Краснодаром» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Довольно странная игра. «Зенит» наконец прибавил. Ребята хотя бы забегали, включились, показали эмоции. Даже после гола Вендела появилась какая-то надежда, что футболисты «Зенита» живы. Это классно. «Зенит» после удаления заиграл ещё лучше, а «Краснодар» почему-то наоборот. Осталось шесть финалов. Шансы равны, у всех есть соперники, которые захотят отобрать очки. Всё очень непредсказуемо. В очередной раз всё решится в последнем туре», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 14 апреля 2026
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:15
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:40
-
12:25
-
12:21
-
12:14
-
12:05
-
11:56
-
11:51
-
11:33
-
11:15
-
11:11
-
11:05
-
11:04
-
10:56
-
10:50
-
10:45
-
10:42
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:05
-
09:57
-
09:46
-
09:45
-
09:31
-
09:24