Один из ключевых игроков «Реала» не попал в состав на ответный матч ЛЧ с «Баварией»

Центральный защитник «Реала» Рауль Асенсио не вошёл в состав команды на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией». Причина его отсутствия связана с конфликтом с главным тренером Альваро Арбелоа, сообщает Marca.

«Реал» опубликовал список игроков, которые отправляются в Мюнхен. Отсутствие 23-летнего испанца стало неожиданностью, так как он отыграл все 90 минут в последнем матче Ла Лиги с «Жироной» (1:1) и не имел проблем со здоровьем. Тем не менее штаб Арбелоа принял решение оставить защитника в Мадриде.

По информации источника, отсутствие Асенсио связано с недавним инцидентом, в ходе которого произошла серьёзная стычка между игроком и тренером. После этого защитник был вынужден публично извиниться перед всей командой. Однако, по всей видимости, этого оказалось недостаточно для восстановления доверия.

Ответный матч состоится завтра, 15 апреля, на стадионе «Арена Мюнхен». Первая игра завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.