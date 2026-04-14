«Дельфин на рыбалке». Соболев показал фотографии с отдыха на природе

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев показал фотографии с отдыха на природе. Футболист поехал на рыбалку, а в публикации он назвал себя прозвищем Дельфин, которое ему дали болельщики.

«Дельфин на рыбалке», — написал Александр Соболев в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии.

В нынешнем сезоне Соболев провёл за санкт-петербургский «Зенит» 22 матча в чемпионате России, в которых забил семь мячей и отметился двумя результативными передачами. Также на счету форварда сине-бело-голубых 10 игр в Фонбет Кубке России, в которых футболист забил три гола и отдал одну результативную передачу.