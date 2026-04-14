Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мбаппе: чемпионат мира — особенный момент. У нас большие амбиции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о предстоящем чемпионате мира и своей карьере.

«Чемпионат мира — особенный момент. Победы достигаются совместными усилиями, благодаря настойчивости и особому менталитету команды. У нас большие амбиции, но при этом мы сохраняем смирение, понимая, что в футболе ничто не гарантировано.

Самое сложное — не просто достичь высокого уровня, а остаться на нём и продолжать прогрессировать. Карьера редко развивается в точности так, как мы её себе представляем. Есть факторы, которые мы можем контролировать, и те, что от нас не зависят. Сегодня я нахожусь в среде, о которой мечтал в детстве, — и это стало возможным благодаря упорному труду, дисциплине и высоким требованиям к самому себе», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.

На чемпионате мира 2026 года сборная Франции сыграет в группе I с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

