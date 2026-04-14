Игрок «Сочи» Кравцов прокомментировал слова агента об интересе топ-клуба РПЛ

Футболист «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал слова своего агента об интересе со стороны других российских клубов. Ранее менеджер игрока заявлял, что интерес к Кириллу проявляют в том числе и топ-клубы Мир Российской Премьер-Лиги.

«Пока я сфокусирован на игре за «Сочи», хочу максимально помочь команде. А там — как сложится. Всегда будут что-то говорить, но пока я в «Сочи», — сказал Кирилл Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Минувшей зимой и прошлым летом СМИ связывали Кирилла Кравцова с московским «Локомотивом», однако до трансфера дело так и не дошло.