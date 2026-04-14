Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Ятимов: «Ростов» не пройдёт лицензирование? Думаю, такого 100 процентов не будет

Ятимов: «Ростов» не пройдёт лицензирование? Думаю, такого 100 процентов не будет
Комментарии

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов высказался о слухах, касающихся лицензирования клуба на следующий сезон.

— Не будет такого, что «Ростов» доиграет сезон, но не пройдёт лицензирование на новый?
— Я думаю, что 100 процентов это не так. Понятное дело, что я, может, всего не знаю, но то, что вижу в клубе, говорит об обратном. Не знаю, откуда вообще придумываются подобные слухи, — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее поступали сообщения о том, что «Ростов» может не пройти процедуру лицензирования и не выступить в следующем сезоне Мир РПЛ. Также отмечалось, что клуб испытывает финансовые проблемы.

