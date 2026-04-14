Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФК «Оренбург» поддержал жителей Дагестана после наводнения

Комментарии

Футбольный клуб «Оренбург» опубликовал сообщение с поддержкой жителей Республики Дагестан. С конца марта — начала апреля 2026 года в регионе проходит ликвидация последствий масштабного наводнения, одного из крупнейших за последние 100 лет. Стихия привела к гибели людей, разрушению домов, дорог и объектов инфраструктуры, а также серьёзному ущербу сельскому хозяйству.

«Сильные вместе. События, разворачивающиеся в Республике Дагестан, не могут оставить нас равнодушными. Тысячи людей потеряли крышу над головой из-за стихийного бедствия. Не так давно жители Оренбургской области сами являлись свидетелями подобных катаклизмов в нашем регионе.

Футболисты, тренерский штаб и руководство ФК «Оренбург» направили помощь жителям Дагестана через благотворительный фонд. Россия сильна, когда едина! Дагестан, мы с тобой!» — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android