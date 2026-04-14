ФК «Оренбург» поддержал жителей Дагестана после наводнения

Футбольный клуб «Оренбург» опубликовал сообщение с поддержкой жителей Республики Дагестан. С конца марта — начала апреля 2026 года в регионе проходит ликвидация последствий масштабного наводнения, одного из крупнейших за последние 100 лет. Стихия привела к гибели людей, разрушению домов, дорог и объектов инфраструктуры, а также серьёзному ущербу сельскому хозяйству.

«Сильные вместе. События, разворачивающиеся в Республике Дагестан, не могут оставить нас равнодушными. Тысячи людей потеряли крышу над головой из-за стихийного бедствия. Не так давно жители Оренбургской области сами являлись свидетелями подобных катаклизмов в нашем регионе.

Футболисты, тренерский штаб и руководство ФК «Оренбург» направили помощь жителям Дагестана через благотворительный фонд. Россия сильна, когда едина! Дагестан, мы с тобой!» — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.