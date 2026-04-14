Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Был бы скандал». Семшов высказался о спорном удалении в матче «Зенит» — «Краснодар»

Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов проанализировал эпизод со спорным удалением полузащитника «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Бразилец получил прямую красную карточку во втором тайме за фол против капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. При этом главный арбитр встречи Сергей Карасёв принял решение об удалении только после просмотра VAR.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Конечно, на игру повлияло удаление Педро за фол против Сперцяна. Тут есть формальные признаки для удаления — поднятая нога, открытые шипы, — собственно, поэтому Карасёв и принял такое решение. Но вообще я бы сказал, что хотелось бы увидеть более чёткий повтор.

Надо отметить и ещё один момент, связанный с судейством, — уважительного отношения футболистов друг к другу: когда в борьбе за верховой мяч Дивеев попадает рукой в голову Кривцову. И Кривцов — просто красавчик — не стал ныть, а встал и пошёл играть дальше. Но в целом по судейству скажу так — хорошо, что после удаления Педро никто не забил, потому что был бы огромный скандал. И обращу внимание на то, что Педро не спорил, а сразу ушёл в раздевалку. Получается, понимал, что сделал накладку», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android