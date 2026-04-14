«Был бы скандал». Семшов высказался о спорном удалении в матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов проанализировал эпизод со спорным удалением полузащитника «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Бразилец получил прямую красную карточку во втором тайме за фол против капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. При этом главный арбитр встречи Сергей Карасёв принял решение об удалении только после просмотра VAR.

«Конечно, на игру повлияло удаление Педро за фол против Сперцяна. Тут есть формальные признаки для удаления — поднятая нога, открытые шипы, — собственно, поэтому Карасёв и принял такое решение. Но вообще я бы сказал, что хотелось бы увидеть более чёткий повтор.

Надо отметить и ещё один момент, связанный с судейством, — уважительного отношения футболистов друг к другу: когда в борьбе за верховой мяч Дивеев попадает рукой в голову Кривцову. И Кривцов — просто красавчик — не стал ныть, а встал и пошёл играть дальше. Но в целом по судейству скажу так — хорошо, что после удаления Педро никто не забил, потому что был бы огромный скандал. И обращу внимание на то, что Педро не спорил, а сразу ушёл в раздевалку. Получается, понимал, что сделал накладку», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».