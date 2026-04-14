Руководство «МЮ» отправится в Германию для переговоров о новом тренере — indykaila News

Руководство «Манчестер Юнайтед» отправится в Германию для переговоров о новом главном тренере. По информации indykaila News в соцсети Х, визит руководителей клуба запланирован на следующую неделю. Цель поездки — обсуждение кандидатов на должность главного тренера на предстоящий сезон.

Подробности встреч и имена участников остаются в секрете, однако выбор Германии как места переговоров указывает на стремление «Манчестер Юнайтед» внедрить в команду строгую дисциплину и современный тактический подход.

На фоне этих событий будущее тренера Майкла Кэррика стало неопределённым. Несмотря на его легендарный статус в клубе и текущую временную должность, назначение Кэррика на постоянную позицию больше не считается гарантированным. Руководство клуба дало понять, что доверие к нему не безгранично.

После 32 туров АПЛ манкунианцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 55 очками. Вчера, 13 апреля, «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе проиграл «Лидс Юнайтед» со счётом 1:2.