Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «МЮ» отправится в Германию для переговоров о новом тренере — indykaila News

Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» отправится в Германию для переговоров о новом главном тренере. По информации indykaila News в соцсети Х, визит руководителей клуба запланирован на следующую неделю. Цель поездки — обсуждение кандидатов на должность главного тренера на предстоящий сезон.

Подробности встреч и имена участников остаются в секрете, однако выбор Германии как места переговоров указывает на стремление «Манчестер Юнайтед» внедрить в команду строгую дисциплину и современный тактический подход.

На фоне этих событий будущее тренера Майкла Кэррика стало неопределённым. Несмотря на его легендарный статус в клубе и текущую временную должность, назначение Кэррика на постоянную позицию больше не считается гарантированным. Руководство клуба дало понять, что доверие к нему не безгранично.

После 32 туров АПЛ манкунианцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 55 очками. Вчера, 13 апреля, «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе проиграл «Лидс Юнайтед» со счётом 1:2.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android