Погребняк: повторения «Лестера» от «Балтики» не было бы, но аппетит приходит во время еды

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о турнирном положении «Балтики» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Команда идёт на четвёртом месте в таблице, набрав 44 очка за 24 матча.

«Только вчера смотрел таблицу РПЛ. Представляете, если бы «Балтика» обыграла «Пари НН» и Махачкалу? Сейчас бы отставание составляло одно-два очка. Вот это было бы круто! Аппетит-то приходит во время еды. Конечно, повторения «Лестера» мы бы не увидели, но это было бы очень забавно и добавило интриги. «Балтика» никому не проигрывает. Кажется, стали больше забивать. Ребята всё ещё в пятёрке. Дай бог, чтобы продолжали набирать очки», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.