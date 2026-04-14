УЕФА отклонил жалобу «Барселоны» на судейство в матче ЛЧ с «Атлетико»

УЕФА отклонил жалобу «Барселоны» на судейство в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико», завершившемся со счётом 0:2.

Инцидент произошёл на 54-й минуте встречи, когда защитник мадридской команды Марк Пубиль коснулся мяча рукой в своей штрафной после передачи от вратаря Хуана Муссо. Главный арбитр Иштван Ковач не назначил пенальти за это нарушение, что вызвало недовольство со стороны каталонского клуба. После окончания матча «Барселона» подала протест в УЕФА, выражая недовольство решением арбитра.

«После первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и «Атлетико», состоявшегося в среду, 8 апреля 2026 года, «Барселона» подала протест по поводу решения арбитра.

13 апреля 2026 года Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА признал протест неприемлемым», – говорится в заявлении УЕФА на официальном сайте.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.