Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

УЕФА отклонил жалобу «Барселоны» на судейство в матче ЛЧ с «Атлетико»

Комментарии

УЕФА отклонил жалобу «Барселоны» на судейство в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико», завершившемся со счётом 0:2.

Инцидент произошёл на 54-й минуте встречи, когда защитник мадридской команды Марк Пубиль коснулся мяча рукой в своей штрафной после передачи от вратаря Хуана Муссо. Главный арбитр Иштван Ковач не назначил пенальти за это нарушение, что вызвало недовольство со стороны каталонского клуба. После окончания матча «Барселона» подала протест в УЕФА, выражая недовольство решением арбитра.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«После первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и «Атлетико», состоявшегося в среду, 8 апреля 2026 года, «Барселона» подала протест по поводу решения арбитра.

13 апреля 2026 года Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА признал протест неприемлемым», – говорится в заявлении УЕФА на официальном сайте.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля
