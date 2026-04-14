Орлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ после матча «Зенит» — «Краснодар»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по итогам матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра прошла 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

«Всё дело в том, что мы отстаём на одно очко. И если посмотреть на оставшиеся матчи и сравнить, то, в общем-то, у „Краснодара“ посложнее. Им надо играть с „Динамо“ — не только в чемпионате, но и на Кубок. Им надо играть со „Спартаком“ в Москве. Но у „Зенита“ тоже Махачкала, „Локомотив“ и ЦСКА в Москве… Если бы „Зенит“ выиграл у „Краснодара“, то все бы говорили, что он чемпион. А это самое страшное с точки зрения психологии», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».