Орлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ после матча «Зенит» — «Краснодар»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по итогам матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра прошла 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Всё дело в том, что мы отстаём на одно очко. И если посмотреть на оставшиеся матчи и сравнить, то, в общем-то, у „Краснодара“ посложнее. Им надо играть с „Динамо“ — не только в чемпионате, но и на Кубок. Им надо играть со „Спартаком“ в Москве. Но у „Зенита“ тоже Махачкала, „Локомотив“ и ЦСКА в Москве… Если бы „Зенит“ выиграл у „Краснодара“, то все бы говорили, что он чемпион. А это самое страшное с точки зрения психологии», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
Материалы по теме
- 14 апреля 2026
-
15:40
-
15:25
-
15:11
-
15:05
-
15:04
-
14:45
-
14:45
-
14:33
-
14:32
-
14:30
-
14:17
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:15
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:40
-
12:25
-
12:21
-
12:14
-
12:05
-
11:56
-
11:51
-
11:33
-
11:15
-
11:11
-
11:05
-
11:04
-
10:56
-
10:50