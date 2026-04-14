«Локомотив» объявил о продлении контракта с Зелимханом Бакаевым до 2029 года

Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Стороны подписали новый контракт до 2029 года. Прошлое соглашение клуба и хавбека было рассчитано до 2027-го.

В текущем сезоне Бакаев провёл за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах. На его счету три гола и девять результативных передач в составе железнодорожников. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в € 2,5 млн.

Напомним, московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сехона-2025/2026, набрав 45 очков за 24 сыгранных матча.