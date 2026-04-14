Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Президент «Наполи» предлагает радикальные изменения в правилах футбольных матчей

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил ряд радикальных изменений в правилах игры, чтобы привлечь молодёжь к футболу. Он выразил обеспокоенность тем, что современные зрители теряют интерес к традиционному формату матчей из-за недостатка динамики. В своём заявлении Де Лаурентис отметил, что игра должна стать короче, жёстче и зрелищнее.

Главная идея владельца клуба заключается в сокращении таймов с 45 до 25 минут. По его словам, это позволит командам играть с большей интенсивностью и повысит зрелищность матчей. Он также предложил полностью искоренить симуляцию, утверждая, что любой игрок, пойманный на нарушении правил, должен немедленно покинуть поле.

Кроме того, предлагаются изменения в системе дисциплинарных взысканий. Де Лаурентис выступает за отмену жёлтых и красных карточек, предлагая вместо этого ввести временные дисквалификации на пять или 20 минут, как это делается в хоккее или регби.

Президент «Наполи» настаивает на том, что футболу необходимо больше голов для привлечения зрителей. Он считает, что правила следует пересмотреть в пользу атакующей игры.

«Нам нужно больше зрелищности, иначе мы навсегда потеряем своих зрителей», — приводит слова Де Лаурентиса The Athletic.

Материалы по теме
Де Лаурентис рассказал, как покупал «Наполи» и какой путь пришлось пройти
Материалы по теме
Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля
Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля
