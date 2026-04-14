Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Дмитрий Черышев привёл в пример Захаряна в вопросе о возможном отъезде Тюкавина в Европу

Российский специалист Дмитрий Черышев, отец бывшего крайнего нападающего сборной России и мадридского «Реала» Дениса Черышева, прокомментировал перспективы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в Европе, приведя в пример карьеру полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Если рассуждать о Тюкавине в Испании, то можно взять самый простой пример — Захарян. Вот он подходит под испанский футбол? Да, но что ему не хватило? Удачи, не только физики, но и понимания футбола, травмы были, всего понемногу. А подойдёт ли Тюкавин испанским или английским командам, всё будет зависеть от него самого. Футбол почти везде стал одинаковым, очень много тактики, у всех огромная работа в обороне, команды хорошо готовы физически. Тюкавину любой чемпионат подойдёт, но самое главное, чтобы он показывал тот футбол, который от него будут ждать.

Тюкавину пора уезжать, но три года назад тоже об этом говорили. Без разницы, когда уезжать, готов он или нет. Мы можем только рассуждать, но всё решится на месте. Там надо доказывать, ты будешь иностранцем, поэтому нужно быть лучше в два раза местных. Захарян — великолепный футболист, прекрасно показывал себя. Он прекрасно вписывается в игру «Сосьедада», когда выходит. Арсен понимает игру, но надо выиграть конкуренцию, чтобы попадать в стартовые 11 футболистов», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

