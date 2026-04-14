Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реал» уже не «галактикос». Дмитрий Черышев — об ответном матче с «Баварией» в ЛЧ

Комментарии

Российский специалист Дмитрий Черышев, отец бывшего крайнего нападающего сборной России и мадридского «Реала» Дениса Черышева, высказался о текущем состоянии «сливочных» и поделился мыслями об ответном матче мадридского клуба с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра пройдёт завтра, 15 апреля, в Мюнхене.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» — сильный соперник, прекрасный конкурент в Лиге чемпионов. Но «Реал» непредсказуемая команда, могут проиграть «Осасуне», а потом обыграть «Манчестер Сити». Есть великолепные футболисты, которые способны решить исход матча одним эпизодом: Мбаппе, Винисиус, полузащита и даже защита при стандартах у чужих ворот. Но это не та команда, которая была раньше, не «галактикос». Когда были Бэкхэм, Зидан, Фигу, Роберто Карлос, Роналдо, Криштиану [Роналду], соперник понимал, с кем он играет, старался не ошибиться, потому что одна ошибка — сразу гол. Но и сейчас есть сильные игроки», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Первый матч в Мадриде завершился победой «Баварии» со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    
