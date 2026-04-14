Павел Погребняк: у ЦСКА нет шансов включиться в борьбу за верхние места

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о турнирных амбициях ПФК ЦСКА в текущем сезоне Мир РПЛ. Армейцы идут на пятом месте, набрав 42 очка за 24 матча.

«Никто ни за что не борется, кроме «Краснодара» и «Зенита». Остальные уже давно играют товарищеские матчи, смотрят молодёжь. От ЦСКА никто не ожидал поражения от «Сочи». Причём победи армейцы — были бы гипотетически шансы включиться в борьбу за верхние места. Сейчас шансов на это нет. У них были и какие-то конфликтные истории, и Дивеева отдали. Надо быть в команде, чтобы что-то прогнозировать», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.