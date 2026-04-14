Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Орлов предсказал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки

Орлов предсказал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов предсказал, в каких матчах на финишном отрезке Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» потеряет очки. Он считает, что сине-бело-голубые могут сыграть вничью с ЦСКА и «Локомотивом» в Москве. Однако, по мнению Орлов, прямой конкурент «Зенита» — «Краснодар» — тоже будет терять очки.

«Потери очков будут и у «Краснодара», и у «Зенита». Я, например, считаю, что с ЦСКА мы вничью сыграем в Москве. С «Локомотивом» тоже, возможно, вничью сыграем», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, сейчас «Зенит» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

