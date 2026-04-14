Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Умяров оценил игру защитника «Спартака» Денисова в последних матчах

Умяров оценил игру защитника «Спартака» Денисова в последних матчах
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал игру защитника красно-белых Даниила Денисова в последних матчах.

«Шуток в плане реализации Денисова нет. Он сам создаёт эти моменты для себя, сам бежит в эти зоны. Когда-то он играет второго форварда в штрафной команды, получает мячи. Ему осталось забить. Уверен, это дело времени. Игра Денисова — это и идеи Карседо, и вовлечённость Дани. Без этого никак», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Денисов принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех соревнованиях, на его счету одна результативная передача. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 4 млн.

