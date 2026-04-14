Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил Клаудиньо со вторым подряд чемпионством в Катаре

«Зенит» поздравил Клаудиньо со вторым подряд чемпионством в Катаре
Комментарии

Полузащитник «Аль-Садда» Клаудиньо, ранее выступавший за петербургский «Зенит», стал чемпионом Катара во второй раз подряд. Пресс-служба сине-бело-голубых поздравила бразильца с этим достижением в клубных аккаунтах в соцсетях.

«У «Аль-Садда» всё получилось! Поздравляем Клауда со вторым подряд чемпионством в Катаре», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Аль-Садд» 22 матча во всех турнирах, на его счету шесть голов и девять результативных передач.

Клаудиньо перешёл в «Аль-Садд» из «Зенита» зимой 2025 года. Полузащитник играл за сине-бело-голубых с лета 2021 года.

Все новости RSS

