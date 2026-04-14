Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ван Дейк: надеюсь, сегодня мы напишем ещё одну яркую главу в истории «Ливерпуля»

Комментарии

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Игра пройдёт сегодня, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Первая встреча в Париже завершилась поражением мерсисайдцев со счётом 0:2.

«Обстоятельства могут сложиться по‑разному, но мы вновь оказались в знакомом месте: «Энфилд», важный вечер Лиги чемпионов УЕФА, сильный соперник — и шанс вместе создать нечто по‑настоящему особенное для нашего клуба.

С нетерпением жду сегодняшнего матча и надеюсь, вы разделяете это чувство. Осознаём масштаб и сложность задачи, стоящей перед нами, но именно ради таких игр и вечеров мы и занимаемся футболом. Если вы не способны радоваться таким моментам, возможно, выбрали не тот вид спорта.

После первого матча в Париже говорил, что для выхода в полуфинал нам потребуется нечто выдающееся. Прежде всего это касается нашей игры — её качества и интенсивности. Не менее важна и поддержка болельщиков, атмосфера на стадионе должна быть невероятной. И то и другое должно быть на высшем уровне, если хотим добиться успеха.

Вспоминаю матчи с «Манчестер Сити», «Ромой», «Барселоной», а также с «Реалом», как в этом, так и в прошлом сезоне. Уверяю вас: каждый игрок в этой раздевалке верит, что сегодня мы снова способны сотворить историю.

Да, игра в Париже получилась не самой удачной, нам предстоит улучшить все аспекты своей игры. Но «Энфилд» — это особое место. Здесь всё иначе, надеюсь, сегодня вечером сможем это продемонстрировать. Как я уже говорил, искренне жду этой игры. Это те моменты, которые мы должны ценить вместе, как единое целое. Давайте выложимся на полную. Надеюсь, сегодня мы напишем ещё одну яркую главу в истории «Ливерпуля», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

